В Киеве заметили динозавра на коньках

В Киеве динозавр разъезжал по тротуару на коньках. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 11 декабря, в столице заметили человека, который в костюме динозавра каталась по льду на коньках.

Комическое видео обнародовал в Facebook Олег Решетняк.

"Хорошая погода. И конкурсы интересны. Не все динозавры вымерли после ледникового периода", - написал автор поста.

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Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Это видео сделало мой день".

"Это шедеврально".

"Падать динозавру норм?"

"Абсолютный хит дня".

Возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились машины скорой медицинской помощи.