В Киеве заметили динозавра на коньках

Сегодня, 11 декабря, в столице заметили человека, который в костюме динозавра каталась по льду на коньках.
Комическое видео обнародовал в Facebook Олег Решетняк.
"Хорошая погода. И конкурсы интересны. Не все динозавры вымерли после ледникового периода", - написал автор поста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото
Пользователи сети отреагировали на увиденное:
"Это видео сделало мой день".
"Это шедеврально".
"Падать динозавру норм?"
"Абсолютный хит дня".
Возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились машины скорой медицинской помощи.
Комментарии