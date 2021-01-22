В Киеве закрывают пункты обогрева

За 7 дней работы в пункты обогрева обратилось 1155 человек. Фото: slovoidilo.ua

В Киеве прекращают работу пункты обогрева. Причина - улучшения погодных условий. В случае похолодания работу пунктов восстановят.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отметили, что на повседневный режим работы переходят службы, учреждения и районные администрации города.

"В обычном круглосуточном режиме будет работать Дом социальной заботы на ул. Суздальской, 4/6, где бездомных обеспечивают горячим питанием, теплыми вещами, обувью, санитарно-гигиеническими средствами", - уточнили в сообщении.

До 1 марта ежедневно будет работать социальный патруль. Он будет развозить горячее питание на Центральный и Дарницкий железнодорожные вокзалы. Кто его будет нуждаться, будут перевозить в Дом социальной заботы.

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