В Киеве задымился скоростной трамвай - линию остановили

В Киеве на трамвайной линии произошло ЧП. Фото: "Киев Оперативный"

В пятницу, 16 апреля, остановилось движение столичного трамвайного маршрута №1 на Борщаговской скоростной линии.

В салоне одного из трамваев произошло задымление, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"В связи с задымлением салона в трамвае на бульваре Кольцова движение трамваев временно заблокировано. Часть людей прямо по шпалам идет на работу", - говорится в посте.

На фото видно, что пассажирам пришлось вдоль трамвайных путей добираться до ближайших остановок.

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Напомним, в Киеве движение скоростного трамвая на Борщаговской линии от ул. Старовокзальной до Кольцевой дороги остановят почти на все лето. Причина - ремонт Индустриального путепровода и ул. Борщаговской.