Трамваи на Борщаговской линии Киева не будут ходить почти все лето

Фото: Дмитрий Пономаренко (пресс-служба КП "Киевпастранс")

В Киеве движение скоростного трамвая на Борщаговской линии от ул. Старовокзальной до Кольцевой дороги остановят с 1 июня по 15 августа 2021-го.

Причина - ремонт Индустриального путепровода и ул. Борщаговской, говорится в утвержденном протоколе от 26 марта, который опубликовала "Киеввласть".

На этот период Киевпастранс должен организовать альтернативные маршруты транспорта.

Посадочную платформу, вестибюль и пути на станции Индустриальная решили демонтировать.

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Индустриальный мост построили в 1977 году и с тех пор ни разу не обновляли. С 27 февраля по 31 мая в связи с 1-м этапом ремонта мост перекрыли. До 1 сентября также отремонтируют ул. Борщаговскую в Соломенском районе столицы.