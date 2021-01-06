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среда, 06 января 2021 17:36

В Киеве задержали неонацистов во главе с "Гитлером"
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В Киеве СБУ разоблачила и прекратила деятельность неонацистского радикального центра. Участники группировки считали себя последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, а их лидером был "Гитлер".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: СБУ

"Он (лидер группировки по кличке "Гитлер", - Gazeta.ua) через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть с массового распространения материалов, в частности "Манифеста" Брентона Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве", - говорится в сообщении.

"Манифест" был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, которое "неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии".

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По результатам проведения следственных действий, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. В ходе обысков изъяли печатные издания "Манифеста", средства связи и оргтехнику, которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Лидеру группировки сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В июне 2020 года СБУ задержала несколько человек из неонацистской среды, которую возглавлял гражданин РФ.

15 марта 2019-го идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51-го и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн-трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети так называемый манифест "Большая замена". В нем Таррант призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

27 августа 2020-го суд Новой Зеландии приговорил террориста Брентона Тарранта к пожизненному заключению.

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