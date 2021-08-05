В Киеве заблокировали пересадочный узел метро: что происходит

В Киеве заблокировали пересадочный узел между станциями метро Золотые ворота и Театральная.
Там обнаружили подозрительный предмет, сообщил Киевский метрополитен в Twitter.
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Сейчас подземку проверяют правоохранители. О возобновлении работы пересадки в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2021
Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.
Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.
Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/lymcTwRMAg
21 июля на станции столичного метро Крещатик неизвестные устроили разборки. Нарушители использовали пистолеты и газовые баллоны. Некоторые пасажиры успели надышаться этим.
Фигурантов задержали правоохранители. На график курсирования поездов ситуация никак не повлияла.
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