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четверг, 05 августа 2021 09:00

В Киеве заблокировали пересадочный узел метро: что происходит

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В Киеве заблокировали пересадочный узел метро: что происходит
В метро нашли подозрительную вещь. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве заблокировали пересадочный узел между станциями метро Золотые ворота и Театральная.

Там обнаружили подозрительный предмет, сообщил Киевский метрополитен в Twitter.

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Сейчас подземку проверяют правоохранители. О возобновлении работы пересадки в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

21 июля на станции столичного метро Крещатик неизвестные устроили разборки. Нарушители использовали пистолеты и газовые баллоны. Некоторые пасажиры успели надышаться этим.

Фигурантов задержали правоохранители. На график курсирования поездов ситуация никак не повлияла.

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