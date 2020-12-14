В Киеве за выходные травмировалось шокирующие количество людей

За выходные из-за гололеда травмы получили 1369 киевлян. Фото: скриншот с видео

В Киеве в выходные, 12 и 13 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмы получили 1369 человек.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"12 декабря от гололеда травмировались 947 человек: 832 взрослых, 115 детей, переохлаждение - 2. 13 декабря - 422: 375 взрослых, 47 детей, переохлаждение - 1", - рассказала она в комментарии для "Укринформа".

Для ликвидации гололеда в выходные работали 439 единиц спецтехники в столице, сообщил Киевавтодор.

За выходные дорожники использовали:

- 1035,9 т соли;

- 1461,9 т песчано-соляной смеси;

- 112,1 т жидких хлоридов.

В случае ухудшении погодных условий количество техники может быть увеличено. Всего имеется 544 единицы.

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Возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой заметили кортеж скорой медицинской помощи.