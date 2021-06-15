В Киеве взлетит цена на парковку: сколько придется платить

В 2020 году по оплате за дневную парковку в бюджет Киева поступило всего около 22 млн грн. Большую часть доходов города от парковки должны направить на развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышения безопасности киевлян на улицах города. Фото: УНИАН

В Киеве власти города инициируют повышение тарифов на парковку для частных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет, они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудования, энергоносители и оплату труда", - заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Тариф планируют повысить на парковку в центре столицы, а также на прилегающих к центру территориях. Так решили, чтобы разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения, объяснили в КГГА.

Согласно проекту распоряжения, стоимость часа парковки по новым тарифам будет следующая:

- в спальных районах - 5 грн, как и сейчас;

- в центральной части города - до 35 грн, пока 10 грн;

- на прилегающих к центру территориях - до 25 грн, пока 7 грн.

"Вместе с этим предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа по конкретной части города и промежутке времени, на который предоставляется услуга. При этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент - 28 процентов полной стоимости, на месячный абонемент в центре - 50 процентов. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60 и 40 процентов соответственно", - добавили в сообщении.

Киев разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку. На базе сервиса "Київ Цифровий" заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки. Это позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.