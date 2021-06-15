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вторник, 15 июня 2021 16:21

Маршрутчик за рулем распивал спиртное

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Маршрутчик за рулем распивал спиртное
Стоимость проезда в маршрутке №529 составляет 10 грн. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В Киеве водитель маршрутного такси пил пиво за рулем. Это сняли пассажиры, которых должен был перевозить горе-водитель.

Соответствующее видео распространило dtp.kiev.ua в Тelegram.

"Водитель без стеснения при пассажирах потягивает пивко перед маршрутом. В автобусе сильно тянет перегаром", - говорится в посте.

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В коммунальной службе перевозок КГГА сообщили, что маршрутка №529 работает нелегально, и неудивительно, что водители прямо за рулем распивают спиртное.

"С перевозчиком на этом маршруте нет договора. То есть, водители и сам маршрут работают нелегально. Патрульная полиция дважды выезжала, чтобы прекратить работу перевозчика, но они продолжают возить пассажиров", - объяснили в службе перевозок для "Сегодня".

Патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.

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