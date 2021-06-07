Карта киевских паркингов появилась в приложении

В Киеве создали программу для поиска паркомест и оплаты за парковку. Фото: УНИАН

На базе сервиса "Київ Цифровий" заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в Facebook.

"В приложении содержаться онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто и оплатить услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил", - рассказал Таций.

Программа поможет проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах и выработать решения для более эффективного использования имеющейся парковочной инфраструктуры.

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"Эти данные могут лечь в основу дальнейшего планирования строительства в городе", - добавил чиновник.

С помощью приложения, утверждает Таций, поиск паркомест станет удобнее, а водители будут меньше ставить авто вдоль проезжей части.

Инспекторы по парковке благодаря программе смогут автоматически фиксировать нарушения. Это будет способствовать их быстрому устранению и уведомлению владельца о штрафах.

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестал работать. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой". Он сочетает концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы.