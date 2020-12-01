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вторник, 01 декабря 2020 08:56

В Киеве учащаются ограбления: как уберечься

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В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Женщин чаще грабят в позднее время, поэтому лучше не ходить в одиночку. Фото: pixabay.com

В столице в течение ноября совершили более 70 грабежей. Нападения участились даже на мужчин, у которых отбирают в основном смартфоны и деньги.

Перед локдауном ситуация может ухудшиться, пишет obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

28 ноября в Оболонском районе на ул. Приозерной жертвой грабителя стал 26-летний мужчина. Преступник забрал у него 2 телефона и около 1 тыс. грн. Вечером этого же дня в Деснянском районе на ул. Киото прохожие задержали, а затем передали патрульным другого преступника, который отобрал сумку и деньги у 55-летнего мужчины.

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Грабежи происходят и в Днепровском районе Киева. Так, 27 ноября на ул. Николая Кибальчича, проспекте Юрия Гагарина и на бульваре Верховной Рады 3-х мужчин лишили телефонов. Всем жертвам грабителей 40-43 года.

Женщин чаще грабят в позднее время, поэтому лучше не ходить в одиночку. Так, ночью 28 ноября в центре столицы, прямо на Майдане Независимости неизвестный забрал у 32-летней женщины дорогой телефон.

25 ноября в Голосеевском районе на ул. Саксаганского у 20-летней девушки преступник отобрал 200 грн. Это произошло примерно в 16:30. Накануне в том же районе, но на ул. Жилянской, грабитель напал на 47-летнюю женщину. Добычей преступника стали 15 тыс. грн, а само нападение совершили примерно в 18:30.

Ночью 23 ноября в Оболонском районе на ул. Героев Днепра преступник отобрал у 48-летней женщины, которая возвращалась домой, сумку и около 1 тыс. грн.

Правоохранители неофициально говорят, что в краткосрочной перспективе ситуация с нападениями на улицах может ухудшиться. Причиной может послужить локдаун.

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В Мариуполе Донецкой области женщина пришла в гости к знакомому и ограбила его. Похитила у мужчины деньги и исчезла в неизвестном направлении. В его доме воровка оставила своего 8-летнего сына, сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

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01
декабря

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