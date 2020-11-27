Женщина ограбила знакомого и оставила на него своего ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1620
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2547
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6660
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
10
4
7
5
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
Выбрасывали раненых на дороге: таксисты- &quot;закладчики&quot; похищали людей
Выбрасывали раненых на дороге: таксисты- "закладчики" похищали людей
62-летний мужчина через социальные сети распространял детскую порнографию
62-летний мужчина через социальные сети распространял детскую порнографию
В Нацакадемии аграрных наук нашли арсенал мощного оружия
В Нацакадемии аграрных наук нашли арсенал мощного оружия
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
Видео
Все видео
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Мужчина напал на полицейских, которые принесли ему повестку в суд
Мужчина напал на полицейских, которые принесли ему повестку в суд
Снимал украинских звезд: видео задержания фотографа, подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Снимал украинских звезд: видео задержания фотографа, подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Женщина прыгнула под поезд метро
Женщина прыгнула под поезд метро
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 927
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 504
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 324
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 12:51

Женщина ограбила знакомого и оставила на него своего ребенка

  Комментировать
Женщина ограбила знакомого и оставила на него своего ребенка
Женщина похитила у мужчины деньги и исчезла в неизвестном направлении. В его доме воровка оставила своего 8-летнего сына Фото: facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе Донецкой области пришла в гости к своему знакомому и ограбила его.

Женщина похитила у мужчины деньги и исчезла в неизвестном направлении. В его доме воровка оставила своего 8-летнего сына, сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роженица оставила первенца в нечистотах

"Информацию о ненадлежащем уходе за ребенком патрульные получили от 39-летнего жителя Центрального района в три ночи.
Патрульным мужчина объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с 8-летним сыном. Вечером они распивали алкогольные напитки, после чего женщина забрала деньги и ушла в неизвестном направлении, оставив мальчика ", - говорится в сообщении.

Патрульные завезли мальчика домой, однако там никого не было. Ребенка передали инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В городе Ковель Волынской области мать оставила 3-летнего мальчика в гостиничном номере, а сама ушла. Плачущего и напуганного ребенка случайно нашел друг владельца заведения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина ограбила знакомого и оставила на него своего ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик

Пассажирский самолет сбили по приказу наркобарона

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 19800
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 17118
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 15012
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12161
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 1 Просмотров: 9171
Происшествия
Стрельба в центре Киева: мужчина отказался надеть маску и достал пистолет
Стрельба в центре Киева: мужчина отказался надеть маску и достал пистолет Просмотров: 117
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
Тяжеловесный тягач раздавил женщину
3
 Просмотров: 243
В лесу недалеко от дороги нашли мертвым бывшего преподавателя
В лесу недалеко от дороги нашли мертвым бывшего преподавателя Просмотров: 459
Выбрасывали раненых на дороге: таксисты- "закладчики" похищали людей
Выбрасывали раненых на дороге: таксисты- "закладчики" похищали людей
10
 Просмотров: 1161
Военная машина врезалась в бригаду дорожников - есть погибшие
Военная машина врезалась в бригаду дорожников - есть погибшие Просмотров: 567
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
3
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
Голосов: 5
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть