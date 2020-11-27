Женщина ограбила знакомого и оставила на него своего ребенка

Женщина похитила у мужчины деньги и исчезла в неизвестном направлении. В его доме воровка оставила своего 8-летнего сына Фото: facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе Донецкой области пришла в гости к своему знакомому и ограбила его.

Женщина похитила у мужчины деньги и исчезла в неизвестном направлении. В его доме воровка оставила своего 8-летнего сына, сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

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"Информацию о ненадлежащем уходе за ребенком патрульные получили от 39-летнего жителя Центрального района в три ночи.

Патрульным мужчина объяснил, что накануне познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с 8-летним сыном. Вечером они распивали алкогольные напитки, после чего женщина забрала деньги и ушла в неизвестном направлении, оставив мальчика ", - говорится в сообщении.

Патрульные завезли мальчика домой, однако там никого не было. Ребенка передали инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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