В Киеве убили молодого спортсмена

Убийцу разыскивает полиция. Фото: "Прямой"

В Киеве застрелили 24-летнего спортсмена.

В одном из спальных районов возник конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал оружие и дважды выстрелил. Медикам не удалось его спасти, передает ТСН.

Разыскивают стрелявшего. Убийство произошло возле дома убитого.

"С места происшествия изъяты две гильзы, они направлены на экспертизу, по результатам которой будет определена оружие", - говорит инспектор Святошинского УП ГУНП в г.. Киеве Наталья Коломийчук.

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У погибшего остались жена и 4-летний ребенок.

Неизвестный сбил ребенка на пешеходном переходе в Киеве во время съезда с моста на Одесскую трассу. После аварии водитель скрылся. Инцидент состоялся 11 мая около 12:30.