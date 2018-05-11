В Киеве разыскивают водителя, который сбил ребенка и оставил посреди дороги

Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе. Фото: dtp.kiev.ua

Неизвестный сбил ребенка на пешеходном переходе в Киеве во время съезда с моста на Одесскую трассу. После аварии водитель скрылся.

Инцидент случился 11 мая около 12:30, сообщают dtp.kiev.ua в Instagram.

"Водитель съезжал с моста на Одесской трассе в сторону метро Теремки, и сбил ребенка на зебре. После этого он скрылся с места ДТП, ехал в сторону села Гатне. В авто спущенное колесо и разбит бампер", - написали очевидцы.

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В районе села Песчаное в Золотоношского района Черкасской области на большой скорости столкнулись джип Kyron и Lada. В результате ДТП погибли мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка.