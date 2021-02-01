В Киеве треснул мост

В Киеве на Нивках заметили мост, который после недавнего ремонта покрылся снизу трещинами.
Фото моста распространило Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.
"На недавно отремонтированном мосту появилась трещина. Влияет ли это на безопасность, пока что неизвестно", - говорится в сообщении.
Дефект на балках моста обнаружили еще осенью. Его заметили коммунальные службы, которые следят за состоянием столичных мостов, пишет "Сегодня", ссылаясь на анонимные источники в мэрии.
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"Подрядчику было отправлено соответствующее письмо с претензией о необходимости проведения гарантийного ремонта. Поскольку зима, и выполнять такие работы не позволяет погода, то ремонт проведут весной. Будет сделан гарантийный ремонт полностью за счет той организации, которая выполняла ремонт моста и допустила такие дефекты", - заверил собеседник.
Трещина не влияет на всю конструкцию моста. Движение транспорта перекрывать не планируют. Ремонтные работы займут несколько часов и скорее всего без ограничения движения.
Недавно на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве работники КП "Киевавтодормост" обнаружили очередное повреждения стекла. Вероятная причина повреждений - вандализм.
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