Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста

Подольско-Воскресенский мост с высоты птичьего полета зимой. Фото: скриншот с видео

Столица уже много лет в ожидании открытия Подольско-Воскресенского моста. Активные работы пока что там не ведутся.

Об этом в Facebook рассказал Виталий Селик, опубликовав видео возведения моста с высоты птичьего полета.

"Ванты до сих пор не держат центральный пролет проезжей части под аркой. Висят без натяжки. Заметных работ на левобережных съездах не видно. Каждый новый день оттягивает срок завершения моста", - отметил Селик.

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По его словам, все меньше надежды увидеть автомобильное движение на переправе 2021 года.

На кадрах видно правобережную и левобережную части, Подольский мост, Рыбальский полуостров, Верхний Вал, Нижний Вал, Русановские сады, Горбачиху.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отчитывался об установке на Подольско-Воскресенском мостовом переходе 3 больших металлоконструкций в направлении ул. Набережно-Крещатицкая. Осенью прошлого года мост подсветили.