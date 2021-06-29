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вторник, 29 июня 2021 11:09

В Киеве станет больше дорожных полос для автобусов: где именно

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В Киеве станет больше дорожных полос для автобусов: где именно
В столицы "работают" 30 выделенных полос для движения общественного транспорта. Фото: КГГА

В Киеве на просп. Гагарина запустили полосу для движения общественного транспорта.

Ее длина - около 2 км в обоих направлениях, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"Отныне автобусные маршруты №6, 33Т, 63 и 118, которые ежедневно перевозят более 30 тыс. пассажиров, будут иметь такое необходимое и важное для общественного транспорта преимущество - собственную полосу. И, как следствие, возможность избегать пробок и соблюдать график движения", - отметил Густелев.

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Преимущество от изменений в организации дорожного движения на просп. Гагарина почувствуют и велосипедисты.

"Согласно правилам дорожного движения им разрешается движение полосами общественного транспорта", - отметил чиновник.

Он добавил, что две недели назад собственную полосу получил общественный транспорт, курсирующий по ул. Братиславской. В общем в Киеве уже действуют 30 выделенных полос. Впереди обустройство таких полос на Харьковском шоссе, просп. Правды, ул. Луговой и ул. Ивашкевича.

В декабре прошлого года в Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта. За первый день работы она зафиксировала более 1 тыс. таких нарушений.

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