Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа

Фото: Дмитрий Хилюк, УНИАН

В МВД подвели итоги первого года работы камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Так один из народных депутатов заплатил штраф за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНИАН.

"Могу сказать, что недавно мне звонил один коллега Дениса Монастырского - не буду называть его фамилию - и рассказал, что заплатил 12 тысяч гривен за превышение скорости за городом, не зная, что там много камер", - отметил Геращенко.

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1 июня 2020 года в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установили в Киеве и на автомагистралях области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч. По состоянию на 13 мая 2021-го уже установили 92 комплекса фотовидеофиксации. До конца года в МВД запланировали установить около 400, а к 2024 году - 1,5 тыс.