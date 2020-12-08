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вторник, 08 декабря 2020 15:31

Камера автофиксации в Киеве следит за нарушением еще одного правила ПДД

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Камера автофиксации в Киеве следит за нарушением еще одного правила ПДД
В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функцией. Фото: "Штрафи UA"

В Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта.

За первый день работы она зафиксировала более 1 тыс. таких нарушений, сообщили в Facebook "Штрафы UA".

"Водителям придется внимательнее относиться к разметке и активнее оставлять полосу во время перестроений", - говорится в сообщении.

Камера работает в тестовом режиме. Поэтому штрафы пока что не будут выписывать. Но, вскоре эту функциональность запустят официально.

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Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Украине начала реагировать и на иностранные номера. Это нововведение работает с четверга, 20 ноября

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Дата
08
декабря

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