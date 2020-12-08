Камера автофиксации в Киеве следит за нарушением еще одного правила ПДД

В Киеве заработала первая камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта.
За первый день работы она зафиксировала более 1 тыс. таких нарушений, сообщили в Facebook "Штрафы UA".
"Водителям придется внимательнее относиться к разметке и активнее оставлять полосу во время перестроений", - говорится в сообщении.
Камера работает в тестовом режиме. Поэтому штрафы пока что не будут выписывать. Но, вскоре эту функциональность запустят официально.
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Система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Украине начала реагировать и на иностранные номера. Это нововведение работает с четверга, 20 ноября
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