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воскресенье, 05 мая 2019 19:40

В Киеве сообщили о минировании многоэтажки

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Сообщили о минировании жилого дома № 7 по ул. Котельникова в Святошинском районе Киева.

Жильцам дома приказали выйти на улицу 5 мая в 18.00.

"Эвакуирован девятиэтажный дом на два подъезда. Ориентировочно это 200-250 квартир. Полицейские сказали выйти, подождать взрывотехников", - сообщает с места события корреспондент Gazeta.ua.

Полицейские не сообщают, откуда поступила информаиця о минировании.

Автор: Gazeta.ua
  В Киеве заминировали жилой дом
В Киеве заминировали жилой дом

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"Люди все вышли. Вывели домашних животных. Стоят и ждут. Дождя сейчас нет. Полиция никого не пускает в дом, только выпускает", - рассказывает корреспондент.

По состоянию на 19.40 взрывотехники не прибыли. Стало известно о минировании нескольких домов в районе. Жители заходят в дом под свою ответственность.

Автор: Gazeta.ua
  В Киеве заминировали жилой дом
В Киеве заминировали жилой дом

Полиция Киева получила анонимное сообщение о заминировании всех магазинов сети гипермаркетов "Ашан".

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