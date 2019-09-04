В Киеве проверят все киоски с шаурмой

Большинство киосков с шаурмой не имеют разрешений на деятельность. Фото: new-retail.ru

В Киеве проверят киоски с шаурмой. Это связано с недавним отравлением студентов.

Проверки будут проводить рабочие группы из специалистов Держпродспоживслужбы, Киевского лабораторного центра МЗ и сотрудников Нацполиции, сообщили в Держпродспоживслужбе столицы.

Инспекторы уже проверили киоск, где шаурму покупали студенты, которые отравились.

Лабораторные исследования образцов продуктов продолжаются. В то же время работу этого киоска временно прекратили.

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"Выявлены нарушения. Это несоблюдение температурного режима, технологического режима приготовления данного продукта", - пояснил начальник Главного управления Держспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

Большинство киосков с шаурмой не имеют разрешений на деятельность. Кроме того, работники без медицинских книжек.

Вечером 2 сентября минимум 7 студентов столичного вуза попали в больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской, сообщает полиция Киева. В тот же день в Одесской области в больницу попали 37 человек из поселка Авангард Овидиопольского района, которые поели шаурмы. Среди них - 9 детей, в том числе - малолетние.