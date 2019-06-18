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вторник, 18 июня 2019 12:45

В Киеве проведут акцию против Марша равенства

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В Киеве проведут акцию против Марша равенства
Проведут акцию против Марша равенства. Фото с открытых источников.

22 и 23 июня противники Марша равенства проведут акцию "Всеукраинская стража на защите семей и детей" на улице Владимирской в ​​центре Киева.

18 июня под АП собралось около 20-30 человек с флагами "Правого сектора", "Традиции и порядок" и "Неизвестный патриот", а также с плакатами "Марш равенства в крови - вот лицо ЛГБТ", "Есть семья - есть Украина ", сообщила УП.

На акции выступали некоторые участники митинга, а также выкрикивали: "Слава Иисусу Христу - навеки слава".

Присутствующие призвали президента Зеленского расследовать якобы "избиения и заливание ими слезоточивым газом участников акции, вышедших мирно против публичной пропаганды гомосексуализма" в июне 2018-го.

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Также они требуют "не допустить проведения гей-парада в крови в этом году".

Украинский перевод графического романа Лив Стрьомквист "Запретный плод" вызвал в сети бурную реакцию. Часть читателей увлечены работой шведской писательницы, другая - осуждает, называет срамной и призывает запретить издание. О чем книга, нужно ли сексуальное воспитание в украинских школах и почему феминизм как явление имеет положительное влияние на общество, Gazeta.ua говорила с основателем "Издательства" Ильей Стронговским.

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Дата
18
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