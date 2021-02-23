В Киеве появятся новые средства регулирования движения

Для повышения уровня безопасности на дорогах Киева планируют установить средства регулирования движения. Воплотить проект планируют в 2021-2024 годах, привлекая кредит от Европейского инвестиционного банка.
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"Позволит (реализация проекту. - Gazeta.ua) построить новые светофорные объекты и провести реконструкцию имеющихся, установить дорожные знаки, транспортные и пешеходные ограждения, обустроить пешеходные переходы островками безопасности, освещением", - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрели реконструкцию магистральных улиц и обустройство их электронными информационными табло, знаками и другими средствами регулирования дорожного движения.
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Речь идет о 8 объектах:
- ул. Васильковская;
- пл. Победы;
- перекресток ул. Привокзальной и Симферопольской;
- ул. Вадима Гетьмана - от ул. Победы до ул. Борщаговской;
- ул. Сечевых Стрельцов - отрезок от пл. Львовской до ул. Глыбочицкой;
- перекресток Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная;
- транспортная развязка Надднепрянское шоссе - Южный мост - ул. Саперно-Слободская;
- транспортная развязка просп. Победы - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога.
2021 года начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.
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