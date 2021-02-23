В Киеве появятся новые средства регулирования движения

 
Ексклюзивы
1/5
Комфортное окружение и возможность разговориться - чиновники взялись за язык
Комфортное окружение и возможность разговориться - чиновники взялись за язык
Просмотров: 63
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 441
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4 Просмотров: 1080
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 333
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 234
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1314
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 702
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1431
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 576
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5841
Фото
Все фото
3
4
4
4
3
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Видео
Все видео
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
Под крики "давай" старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя
Под крики "давай" старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя
В Киеве заминировали автомобиль
В Киеве заминировали автомобиль
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
Просмотров: 306
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1314
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 513
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1899
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1269
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 14:38

В Киеве появятся новые средства регулирования движения

  Комментировать
В Киеве появятся новые средства регулирования движения
Для реализации проекту планируется привлечь кредиты от Европейского инвестиционного банка. Фото: pixabay.com

Для повышения уровня безопасности на дорогах Киева планируют установить средства регулирования движения. Воплотить проект планируют в 2021-2024 годах, привлекая кредит от Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Позволит (реализация проекту. - Gazeta.ua) построить новые светофорные объекты и провести реконструкцию имеющихся, установить дорожные знаки, транспортные и пешеходные ограждения, обустроить пешеходные переходы островками безопасности, освещением", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрели реконструкцию магистральных улиц и обустройство их электронными информационными табло, знаками и другими средствами регулирования дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С "вечными пробками" в Киеве будет бороться искусственный интеллект

Речь идет о 8 объектах:

- ул. Васильковская;
- пл. Победы;
- перекресток ул. Привокзальной и Симферопольской;
- ул. Вадима Гетьмана - от ул. Победы до ул. Борщаговской;
- ул. Сечевых Стрельцов - отрезок от пл. Львовской до ул. Глыбочицкой;
- перекресток Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная;
- транспортная развязка Надднепрянское шоссе - Южный мост - ул. Саперно-Слободская;
- транспортная развязка просп. Победы - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога.

2021 года начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве появятся новые средства регулирования движения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 19873
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 13752
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 11988
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 10584
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 8370
Новости Киева
"Я каждое утро молюсь" - Кличко об аварийных мостах столицы
"Я каждое утро молюсь" - Кличко об аварийных мостах столицы
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
 Просмотров: 630
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко 1 Просмотров: 234
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
 Просмотров: 702
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Просмотров: 486
Больше всего комментируют
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 6613
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть