В Киеве появятся новые средства регулирования движения

Для реализации проекту планируется привлечь кредиты от Европейского инвестиционного банка. Фото: pixabay.com

Для повышения уровня безопасности на дорогах Киева планируют установить средства регулирования движения. Воплотить проект планируют в 2021-2024 годах, привлекая кредит от Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Позволит (реализация проекту. - Gazeta.ua) построить новые светофорные объекты и провести реконструкцию имеющихся, установить дорожные знаки, транспортные и пешеходные ограждения, обустроить пешеходные переходы островками безопасности, освещением", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрели реконструкцию магистральных улиц и обустройство их электронными информационными табло, знаками и другими средствами регулирования дорожного движения.

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Речь идет о 8 объектах:

- ул. Васильковская;

- пл. Победы;

- перекресток ул. Привокзальной и Симферопольской;

- ул. Вадима Гетьмана - от ул. Победы до ул. Борщаговской;

- ул. Сечевых Стрельцов - отрезок от пл. Львовской до ул. Глыбочицкой;

- перекресток Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная;

- транспортная развязка Надднепрянское шоссе - Южный мост - ул. Саперно-Слободская;

- транспортная развязка просп. Победы - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога.

2021 года начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.