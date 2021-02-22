Зеленский рассказал, когда начнут строить Киевскую обходную дорогу

Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году. Фото: "РБК-Украина"

2021 года в Украине планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных. В частности начнется строительство Киевской обходной дороги.

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы имеем несколько амбициозных приоритетных проектов. Один из них - Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году. Ее общая протяженность составит 150 километров", - сказал Зеленский.

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Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.