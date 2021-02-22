Зеленский рассказал, когда начнут строить Киевскую обходную дорогу

 
Ексклюзивы
1/5
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 198
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 4644
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2304
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 945
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3960
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 936
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2997
Фото
Все фото
5
4
3
4
4
На Троещине появился снежный ангел - показали фото
На Троещине появился снежный ангел - показали фото
Водитель под кайфом разнес авто, светофор и снес пешеходов
Водитель под кайфом разнес авто, светофор и снес пешеходов
Мужчине бетонным миксером оторвало ногу
Мужчине бетонным миксером оторвало ногу
Спасти Марусю: волонтеры ищут дом для собаки умершего АТОвца
Спасти Марусю: волонтеры ищут дом для собаки умершего АТОвца
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
Видео
Все видео
Учитель устроил расправу над пятиклассником
Учитель устроил расправу над пятиклассником
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1836
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2367
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 675
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 11:16

Зеленский рассказал, когда начнут строить Киевскую обходную дорогу

  Комментировать
Зеленский рассказал, когда начнут строить Киевскую обходную дорогу
Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году. Фото: "РБК-Украина"

2021 года в Украине планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных. В частности начнется строительство Киевской обходной дороги.

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы имеем несколько амбициозных приоритетных проектов. Один из них - Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году. Ее общая протяженность составит 150 километров", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Амбициозная идея" - Зеленский о строительстве трассы, которая соединит Киев и Кишинев

Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский рассказал, когда начнут строить Киевскую обходную дорогу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Впервые клонировали овцу

В космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

На судне погибло 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 10260
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7092
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6894
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 5598
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 5139
Новости Киева
В Киеве произошел снежный обвал, есть травмирована
В Киеве произошел снежный обвал, есть травмирована Просмотров: 180
Задержали администратора "группы смерти"
Задержали администратора "группы смерти" Просмотров: 909
Мужчина прыгнул с Северного моста
Мужчина прыгнул с Северного моста Просмотров: 351
На Троещине появился снежный ангел - показали фото
На Троещине появился снежный ангел - показали фото
5
 Просмотров: 387
Водитель, убивший пешехода в центре Киева, нашел оправдание
Водитель, убивший пешехода в центре Киева, нашел оправдание Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Голосов: 6605
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть