С "вечными пробками" в Киеве будет бороться искусственный интеллект

 
Ексклюзивы
1/5
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
1 Просмотров: 432
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2745
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 261
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 783
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 180
Фото
Все фото
3
5
4
9
3
Столичные дворы &quot;тонут&quot; в мусоре - жители не сдерживают слов
Столичные дворы "тонут" в мусоре - жители не сдерживают слов
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
&quot;Снимал носки и одевал снова&quot; - водитель &quot;под кайфом&quot; врезался в авто правоохранителей
"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Видео
Все видео
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 495
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1125
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 15:57

С "вечными пробками" в Киеве будет бороться искусственный интеллект

  Комментировать
С &quot;вечными пробками&quot; в Киеве будет бороться искусственный интеллект
В Киеве искусственный интеллект будет бороться с пробками. Фото: "Укринформ"

Для решения проблемы пробок в Киеве планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему на базе искусственного интеллекта.

Об этом заявил глава научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Петр Оленич.

"У нас есть цель: за 5 лет до неузнаваемости изменить Киев и разобраться с проблемой пробок. Ведь каждому из нас уже надоело опаздывать на любую встречу из-за проблем на дорогах", - сказал Оленич.

Разработка системы уже началась. Проект будет поддерживать "одна из самых опытных и крупнейших компаний Европы", которая специализируется на внедрении системы оптимизации трафика в больших городах с помощью искусственного интеллекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За час через весь город" - в Генплане Киева прописали, как будут бороться с пробками

По уровню загруженности дорог Киев занял 7-ю позицию в рейтинге городов с самыми большими пробками 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С "вечными пробками" в Киеве будет бороться искусственный интеллект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 34732
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 27442
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 22006
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 12879
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10503
Новости Киева
Школьницы отравились неизвестным веществом - одна не выжила
Школьницы отравились неизвестным веществом - одна не выжила Просмотров: 9
Столичные дворы "тонут" в мусоре - жители не сдерживают слов
Столичные дворы "тонут" в мусоре - жители не сдерживают слов
3
 Просмотров: 225
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
 1 Просмотров: 594
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
5
 Просмотров: 324
Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею
Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею Просмотров: 594
Больше всего комментируют
15
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
6
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
4
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
3
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
Голосов: 6597
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть