С "вечными пробками" в Киеве будет бороться искусственный интеллект

В Киеве искусственный интеллект будет бороться с пробками. Фото: "Укринформ"

Для решения проблемы пробок в Киеве планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему на базе искусственного интеллекта.

Об этом заявил глава научно-технического совета Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Петр Оленич.

"У нас есть цель: за 5 лет до неузнаваемости изменить Киев и разобраться с проблемой пробок. Ведь каждому из нас уже надоело опаздывать на любую встречу из-за проблем на дорогах", - сказал Оленич.

Разработка системы уже началась. Проект будет поддерживать "одна из самых опытных и крупнейших компаний Европы", которая специализируется на внедрении системы оптимизации трафика в больших городах с помощью искусственного интеллекта.

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По уровню загруженности дорог Киев занял 7-ю позицию в рейтинге городов с самыми большими пробками 2020 года.