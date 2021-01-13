3 украинских города попали в рейтинг "вечных пробок"

По уровню загруженности дорог Киев занял 7-ю позицию в рейтинге городов с самыми большими пробками.

Таковы результаты исследования сервиса TomTom за 2020 года.

Автор: TomTom Скриншот рейтинга

1-е место заняла Москва, последнее - Гринсборо. Украинская столица 1-я за задержками движения в Европе.

Согласно рейтингу, уровень задержки трафика в Киеве в среднем составляет 51%. Так, из-за пробок водителю необходимо на 51% больше времени, чтобы добраться до необходимой локации.

Несмотря на карантин, показатель загруженности магистралей в Киеве за год упал лишь на 2%. Относительно свободные дороги фиксировали лишь в течение строгого карантина - с конца марта до конца мая. Больше всего пробок на столичных дорогах было в декабре.

Одесса и Харьков заняли 11-е и 13-е места рейтинга. На 22-м - Днепр.

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По результатам 2019 года, Киев занял 13-е место в списке городов мира с наибольшими пробками.