Назвали машины, которые чаще всего покупали в Киеве 2020-го

Самым популярным авто в Киеве, за 11 месяцев 2020 года, стал кроссовер Toyota Rav 4. Фото: Укравтопром

За 11 месяцев 2020 года самым популярным автомобилем на первичном рынке в Киеве стал кроссовер Toyota Rav 4.

На 2 и 3 местах столичного рейтинга - авто Renault Logan и Renault Duster, сообщила ассоциация "Укравтопром".

"Таких высоких позиций "Рено" достиг путем корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализации", - пояснили в "Укравтопроме".

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Среди подержанных автомобилей, которые завозили из заграницы, самыми популярными среди киевлян в этом году стали Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata.

Всего с начала 2020-го киевские номера получили 54,8 тыс. легковых автомобилей. Это 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине легковушек. Из них 30 тыс. - иномарки с пробегом.

За 11 месяцев текущего года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили "столичную прописку". С января по ноябрь 2020-го в Украине зарегистрировали 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Среди количества зарегистрированных подержанных машин, завезенных из заграницы, Киев занял лишь 2 место. Наибольший показатель в Львовской области - 33,5 тыс.