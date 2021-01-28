"За час через весь город" - в Генплане Киева прописали, как будут бороться с пробками

Для улучшения трафика в столице предусмотрели ряд мер. Среди них - строительство перехватывающих паркингов в местах с большим потоком людей.

Меры позволят проехать за 1 ч. через весь город, сообщили в Facebook Генплана столицы.

Автор: Генеральный план Киева В Киеве появятся перехватывающие паркинги

"Решать транспортную проблему необходимо комплексно: увеличение мест приложения труда на левом берегу и периферической зоне, развитие сети скоростного рельсового транспорта и приоритет именно общественного транспорта для осуществления поездок, строительство транспортных развязок, новых и реконструкция имеющихся улиц", - говорится в сообщении.

Генпланом предусмотрели строительство многоуровневых паркингов:

- в районе станции метро Лесная;

- в районе метро Харьковская;

- в районе метро Бориспольская, Дарницкого железнодорожного вокзала;

- в районе метро Демеевская, Лыбидская, Васильковская, Иподром;

- в районе метро Дарница, Левобережная, Черниговская;

- в районе метро Оболонь, Героев Днепра, Минская;

- в районе метро Святошин, Академгородок, Житомирская, Шулявская.

- на пересечении Большой Окружной дороги и просп. Леся Курбаса;

- в районе ул. Победы, просп. Палладина;

- в районе Центрального железнодорожного вокзала, метро Сырец

- под Европейской площадью.

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В октябре возле станций метро Героев Днепра и Академгородок заработали перехватывающие паркинги. Возле метро Выдубичи перехватывающий паркинг на 193 автомобиля открыли в июле.