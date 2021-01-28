"За час через весь город" - в Генплане Киева прописали, как будут бороться с пробками

Для улучшения трафика в столице предусмотрели ряд мер. Среди них - строительство перехватывающих паркингов в местах с большим потоком людей.
Меры позволят проехать за 1 ч. через весь город, сообщили в Facebook Генплана столицы.
"Решать транспортную проблему необходимо комплексно: увеличение мест приложения труда на левом берегу и периферической зоне, развитие сети скоростного рельсового транспорта и приоритет именно общественного транспорта для осуществления поездок, строительство транспортных развязок, новых и реконструкция имеющихся улиц", - говорится в сообщении.
Генпланом предусмотрели строительство многоуровневых паркингов:
- в районе станции метро Лесная;
- в районе метро Харьковская;
- в районе метро Бориспольская, Дарницкого железнодорожного вокзала;
- в районе метро Демеевская, Лыбидская, Васильковская, Иподром;
- в районе метро Дарница, Левобережная, Черниговская;
- в районе метро Оболонь, Героев Днепра, Минская;
- в районе метро Святошин, Академгородок, Житомирская, Шулявская.
- на пересечении Большой Окружной дороги и просп. Леся Курбаса;
- в районе ул. Победы, просп. Палладина;
- в районе Центрального железнодорожного вокзала, метро Сырец
- под Европейской площадью.
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В октябре возле станций метро Героев Днепра и Академгородок заработали перехватывающие паркинги. Возле метро Выдубичи перехватывающий паркинг на 193 автомобиля открыли в июле.
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