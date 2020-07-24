В Киеве появится новый сквер

Новый сквер площадью 35 соток построят на бульваре Ромена Роллана. Он станет продолжением модернизированного библиотечного пространства, которое презентовали еще в феврале 2020, - сообщает "Вечерний Киев".

Автор: "Вечерний Киев" Так выглядит сквер сейчас

"Хотим сделать библиотечное пространство еще лучшим. Сегодня работаем над созданием зеленой зоны на земельном участке перед ЦБС "Свичадо". Нашу инициативу уже поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики", - рассказала депутат Киевсовета Виктория Муха.

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Библиотечное пространство будет поделено на зоны: зал на 60 мест, информационно-интеллектуальная и лаунж-зона, зона для досуга детей, комната для общения, полиграфия библиотеки, места для индивидуальной работы за компьютером.

Для посетителей с нарушением зрения предусмотрены тактильные линии, издание шрифтом Брайля, аудиокниги и специализированное оборудование.

Жители столицы попросили мэрию запретить мотогонки с 23:00 до 07:00 в центре Киева.