 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1701
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1179
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11457
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1440
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6021
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
4
5
8
3
6
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом &quot;охотился&quot; на женщин
Под Киевом 19-летний наркоман с пистолетом "охотился" на женщин
Видео
Все видео
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей
Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей
Резня в зале игровых автоматов: что известно
Резня в зале игровых автоматов: что известно
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В столице сбили водителя, который устроил разборки на дороге
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 918
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 17:07

В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса
4

  Комментировать

В Киеве организуют специальные стоянки такси
Фото: facebook.com/povoroznyk.m
В Киеве организуют специальные стоянки такси
В Киеве организуют специальные стоянки такси
В Киеве организуют специальные стоянки такси. Об этом Николай Поворозник написал на своей странице в Facebook

21 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Киеве заработает первая организованная городская стоянка такси.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сегодня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Мечты сбываются! С завтрашнего дня заработает стоянка для такси в центре города на ул. Богдана Хмельницкого. На очереди еще четыре ... Надеюсь, понравится как водителям такси, так и пассажирам!" - говорится в сообщении.

Стоянки такси - эксперимент КГГА. Для начала в городе обустраивают пять таких мест. Поворозник сообщил, где будут расположены еще четыре стоянки. Это улица Городецкого и ул. Вокзальная, 1. На Большой Васильковской обустроят две стоянки на противоположных сторонах движения: вдоль домов 65-57/3, а также у домов 84-74.

По словам чиновника КГГА, пока это пилотный проект. Пока услуга будет бесплатна для тех, кто заключил соглашение. Другим - нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно"

"Первое время будет бесплатно, в дальнейшем определимся совместно. Нелегальный не уедет, через шлагбаум. Только те службы с которыми есть соглашения. Консультируемся с профильной ассоциацией. Не уверен, что на таких стоянках город должен зарабатывать, скорее организовать работу. Цель города услужить легальной и цивилизованной ", - прокомментировал Поворозник.

В Украине могут упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси. Для этого планируют заменить лицензии на сообщение о начале проведения деятельности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 52300
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 26361
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 18460
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 16416
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 13140
Новости Киева
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры
Умер ветеран АТО, которого зверски избили возле квартиры 1 Просмотров: 1440
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик
Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик Просмотров: 1098
В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно"
В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно" Просмотров: 261
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве
 Просмотров: 1161
Стоимость реконструкции Шулявского моста приближается к миллиарду
Стоимость реконструкции Шулявского моста приближается к миллиарду Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
5
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
3
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 5738
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua