В Киеве открывают первые официальные стоянки такси. Назвали адреса

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

21 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Киеве заработает первая организованная городская стоянка такси.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сегодня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Мечты сбываются! С завтрашнего дня заработает стоянка для такси в центре города на ул. Богдана Хмельницкого. На очереди еще четыре ... Надеюсь, понравится как водителям такси, так и пассажирам!" - говорится в сообщении.

Стоянки такси - эксперимент КГГА. Для начала в городе обустраивают пять таких мест. Поворозник сообщил, где будут расположены еще четыре стоянки. Это улица Городецкого и ул. Вокзальная, 1. На Большой Васильковской обустроят две стоянки на противоположных сторонах движения: вдоль домов 65-57/3, а также у домов 84-74.

По словам чиновника КГГА, пока это пилотный проект. Пока услуга будет бесплатна для тех, кто заключил соглашение. Другим - нельзя.

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"Первое время будет бесплатно, в дальнейшем определимся совместно. Нелегальный не уедет, через шлагбаум. Только те службы с которыми есть соглашения. Консультируемся с профильной ассоциацией. Не уверен, что на таких стоянках город должен зарабатывать, скорее организовать работу. Цель города услужить легальной и цивилизованной ", - прокомментировал Поворозник.

В Украине могут упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси. Для этого планируют заменить лицензии на сообщение о начале проведения деятельности.