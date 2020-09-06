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воскресенье, 06 сентября 2020 17:30

В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности

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В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности
Движение троллейбусов по проспекту Соборности будет остановлено. Фото: glavcom.uа

В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности.

Движение будет остановлено до 5 утра 8 сентября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности будут заключать дорожное покрытие", - сказано в сообщении

На этот период состоятся следующие изменения в движении троллейбусов:

- троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкого площади;
- троллейбусы маршрута № 91-Н курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкого площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбидская";
- троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбидская".

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Как отмечается, на данный период будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Шулявском путепроводе частично ограничили движение. Это связано с ремонтными работами.

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Дата
06
сентября

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