В Киеве объявили желтый уровень опасности

В Киеве объявили 1-й уровень опасности. Фото: pixabay.com

В пятницу, 22 января, в Киеве прогнозируют туман. Видимость 200-500 м. 1-й уровень опасности - желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

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Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

В День Соборности Украины погода продемонстрирует пример синоптического единства. Практически всю территорию страны 22 января охватит оттепель и повышение температуры.