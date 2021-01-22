В Киеве объявили желтый уровень опасности

В пятницу, 22 января, в Киеве прогнозируют туман. Видимость 200-500 м. 1-й уровень опасности - желтый.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.
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Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
В День Соборности Украины погода продемонстрирует пример синоптического единства. Практически всю территорию страны 22 января охватит оттепель и повышение температуры.
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