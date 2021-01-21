Какой будет погода в День Соборности

В Киеве завтра ожидается теплая погода. Фото: pixabay.com

В День Соборности Украины погода продемонстрирует пример синоптического единства.

Практически всю территорию страны 22 января охватит оттепель и повышение температуры, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня в Украине ожидается +1...5°C, на западе и юге предполагается до +5...8°C, в Крыму до +10°C. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди с мокрым снегом.

Потепление интенсивно будет способствовать таянию снега и льда. На реках и прудах появятся промоины.

В Киеве завтра ожидается теплая погода. Ближайшей ночью незначительные морозы. Днем температура воздуха повысится до +3°C. Без осадков, но ветер будет сильный и порывистый.

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