В Киеве объявили воздушную угрозу: доступные укрытия

В Киеве объявили воздушную угрозу.
КГГА призывает срочно проследить в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.
"Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут-это означает сигнал "Внимание всем", - говорится в сообщении.
Порядок действий в такой ситуации следующий:
Органы власти просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать. В случае включения тревоги требуется:
- выключить свет, газ, воду;
- взять документы, средства индивидуальной защиты, запас продуктов и воды;
- при необходимости оказать помощь больным и старикам выйти на улицу;
- как можно быстрее дойти до защитных сооружений.
Ближайшие хранилища можно найти на карте.
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Закрыты для движения поездов станции метро в Киеве готовы принять людей во время воздушной тревоги. Это четыре станции красной ветки метрополитена.
"Это станции: Берестейская, Нивки, Святошин и Житомирская. Все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность. Сейчас метро работает в режиме перевозок. Проход на станции Свободный", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.
В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
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