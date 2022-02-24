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четверг, 24 февраля 2022 16:43

В Киеве объявили воздушную угрозу: доступные укрытия

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В Киеве объявили воздушную угрозу.

КГГА призывает срочно проследить в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.

"Если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут-это означает сигнал "Внимание всем", - говорится в сообщении.

Порядок действий в такой ситуации следующий:

 

Органы власти просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать. В случае включения тревоги требуется:

- выключить свет, газ, воду;

- взять документы, средства индивидуальной защиты, запас продуктов и воды;

- при необходимости оказать помощь больным и старикам выйти на улицу;

- как можно быстрее дойти до защитных сооружений.

Ближайшие хранилища можно найти на карте.

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Закрыты для движения поездов станции метро в Киеве готовы принять людей во время воздушной тревоги. Это четыре станции красной ветки метрополитена.

"Это станции: Берестейская, Нивки, Святошин и Житомирская. Все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность. Сейчас метро работает в режиме перевозок. Проход на станции Свободный", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

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Дата
24
февраля

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