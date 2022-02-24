Укрзализныця назначила дополнительный рейс из столицы

Укрзализныця назначает дополнительный рейс из Киева в Винницу в 14:25.

Билеты в продаже с 12:30, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"По соображениям безопасности сегодня не могут быть отправлены с конечных станций поезда № 113/114/141/142 из Бахмута до Львова и №732 Запорожье-Киев", - говорится в сообщении.

Скоростной экспресс № 722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, но возможны опоздания. Перевозчик просит следить за официальными объявлениями на вокзалах.

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В то же время из Донецкой и Луганской областей эвакуировали более 3100 украинцев. Компания готовит еще вагоны. В целях безопасности прекратили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская, персонал эвакуировали.

Поезда в Харьков временно остановили.

Контакт-центр Укрзализныци работает в штатном режиме: 0800-50-31-11.

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24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.