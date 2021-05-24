В Киеве несколько часов парализовано движение троллейбусов из-за водителя-наглеца

В Киеве водитель парализовал движение троллейбусов. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле станции метро Лукьяновская водитель автомобиля службы доставки хамской парковкой остановил движения общественного транспорта.

Об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

Отмечается, что горе-водитель заблокировал движение троллейбусов маршрута №23.

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"Говорят, что несколько часов уже ждут водителя", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что водитель оставил транспортное средство прямо на проезжей части, сделав невозможным движение троллейбусов.

В Киеве на ул. Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости до 30 км/ч. Таким образом город начинает реализацию программы снижения скорости в жилых зонах - с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.