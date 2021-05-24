Возле школ и больниц водители будут ездить медленнее

Дорожный знак, ограничивающий скорость водителей до 30 км/ч. Фото: КГГА

В Киеве на ул. Лютеранской установили первый в городе знак ограничения скорости до 30 км/ч.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Таким образом город начинает реализацию программы снижения скорости в жилых зонах - с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

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"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах", - пояснил Усов.

Он подчеркнул, что соответствующие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе. В частности, в Осло в 2015 году ввели ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах - и уже в 2019-м количество жертв в результате дорожных аварий уменьшилось там до одного случая.

По данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.