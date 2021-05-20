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четверг, 20 мая 2021 11:30

На сколько может подорожать проезд в Киеве

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На сколько может подорожать проезд в Киеве
Вскоре стоимость проезда в Киеве может измениться. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти на 4-7 грн.

Вопрос новых тарифов уже обсуждается в Киевсовете, пишет Obozrevatel, ссылаясь на источник в мэрии столицы.

По словам собеседника, в Украине выросли цены на электроэнергию и топливо, поэтому вопрос повышения тарифов на проезд как никогда актуален.

"Проезд не будет стоить выше 15 гривен. Сейчас обсуждается цена в пределах 12-15 гривен", - рассказал источник.

Информацию, что стоимость одной поездки может составлять более 20 грн, собеседник опроверг.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - составляет 8 грн. 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпастранс днями обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.

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