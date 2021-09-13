В Киеве на Аллее звезд увековечат четырех украинцев

В августе этого года на Аллее появились три новые "звезды". Посвященные они олимпийская чемпионка - гимнастке Стелле Захаровой и сестрам-биатлонисткам Вити и Валентине Семеренко. Фото: Иван Вербицкий

В субботу, 18 сентября, Аллея звезд в Киеве пополнится новыми фамилиями выдающихся украинцев.

Произойдет это в рамках шестой общенациональной акции "Звезда Украины", сообщили ее организаторы "Укринформу".

"В 17:30 на Аллее звезд (пл. Победы, 3. - Gazeta.ua) увековечат имена людей, благодаря которым в истории современной украинской культуры появились новые яркие страницы. Это Игорь Поклад, Оксана Билозир, Иво Бобул и Наталия Шелепницкая", - говорится в сообщении.

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На торжественную церемонию награждения лауреатов и открытие именных "звезд" приглашены известные деятели культуры, звезды шоу-бизнеса и спорта, журналисты, политики.

На другой локации в этот вечер состоится праздничный концерт, в котором прозвучат произведения Поклада и песни из репертуара Билозир, Бобула и Шелепницкой.

Аллея звезд основана в 2001 году в рамках общенациональной акции "Звезда Украины" как символ высокого признания. Первой была именная звезда Василия Зинкевича. Номинантами акции "Звезда Украины" могут стать люди, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере и получившие всенародное признание в области культуры, искусства и спорта. Подавать своих кандидатов могут знаковые для Украины творческие и спортивные учреждения. Решение об определении лауреатов принимает Высший академический совет под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука.