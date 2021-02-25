В Киеве мужчина прыгнул с моста

В Киеве спасли мужчину, который прыгнул из Северного моста. Инцидент произошел днем ​​25 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Автор: ГСЧС В Киеве мужчина прыгнул с Северного моста

"Поступило сообщение от граждан, которые проезжали по Северному мосту и заметили, как человек забравшись на забор переправы прыгнул в реку. По прибытию, водолазы установили, что на расстоянии 20 метров от берега в воде находится человек", - говорится в сообщении.

Мужчину 1975 года рождения водолазы достали на берег.

До приезда медиков спасатели оказали пострадавшему первую неотложную помощь. Сняли с мужчины мокрую одежду, дали теплое одеяло и горячие напитки.

В воскресенье, 21 февраля, человек покончил с собой, прыгнув с Северного моста. Свидетели сразу вызвали спасателей, однако спасти мужчину не удалось