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суббота, 05 сентября 2020 19:15

В Киеве демонтировали почти 500 объектов. Среди них - "наливайки"

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В течение августа текущего года в столице убрали 492 незаконных элемента благоустройства. Среди демонтированных МАФов: киоски, средства передвижной торговли, торговые клетки, заборы, в частности "наливайки". Кроме факта несанкционированной установки объектов, они создавали определенные неудобства для горожан.

Об этом сообщил Николай Бойко, директор КП "Киевблагоустрой".

Автор: bigkyiv.com.ua
  Среди демонтированных объектов - передвижные лавки с едой
Среди демонтированных объектов - передвижные лавки с едой

"Причиной демонтажей является отсутствие проектно-разрешительной документации. К тому же большинство незаконно установленных сооружений еще и создавали неудобства для горожан, поскольку были размещены прямо посреди пешеходных зон или на остановках общественного транспорта. Кроме этого, оставляли после себя кучи мусора, не имея договоров на его вывоз ", - отметил Бойко.

Среди первоочередных объектов, которые убрало предприятия, незаконные пункты продажи алкоголя.

"Отдельный разговор - так называемые "наливайки ". Согласно решению Киевсовета, продажа алкогольных напитков во временных сооружениях запрещено. Владельцев, которые игнорируют запрет, ждет аннуляция документов и демонтаж временных сооружений", - добавил Бойко.

За последний месяц лета инспекторы Киевблагоустроя вынесли 3068 предписаний и составили 334 протокола.

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Депутаты Киевсовета приняли решение о создании спортивно-рекреационного парка отдыха общегородского значения "Никольская Слободка". Киевляне ждали его больше 15 лет.

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