15 лет ожиданий: в Киеве появится гигантский парк

Площадь парка 10 гектаров. Фото: bigkyiv.com.ua

Сегодня, 4 сентября, депутаты Киевсовета приняли решение о создании спортивно-рекреационного парка отдыха общегородского значения "Никольская Слободка". Заниматься парком будет Киевзеленстрой.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



"Киевляне ждали этого события более 15 лет. За создание парка собрали около 3 тыс. подписей. А на территории зеленой зоны жители сами провели уборку. Обустроили пляж и высадили 100 деревьев", - отметил Константин Яловой, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сквер в центре Киева назвали в честь дочери Ярослава Мудрого



Будущий парк отдыха площадью 10 гектаров будет размещаться вдоль Никольско-Слободской ул. от Броварского просп. до ул. Садовой.

В Киеве, возле Золотых ворот и Львовской площади, коворкинг-пространство Kooperativ открыло террасу, которая будет работать как место для работы, площадка для событий и бар.