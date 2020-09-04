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пятница, 04 сентября 2020 11:20

15 лет ожиданий: в Киеве появится гигантский парк

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15 лет ожиданий: в Киеве появится гигантский парк
Площадь парка 10 гектаров. Фото: bigkyiv.com.ua

Сегодня, 4 сентября, депутаты Киевсовета приняли решение о создании спортивно-рекреационного парка отдыха общегородского значения "Никольская Слободка". Заниматься парком будет Киевзеленстрой.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Киевляне ждали этого события более 15 лет. За создание парка собрали около 3 тыс. подписей. А на территории зеленой зоны жители сами провели уборку. Обустроили пляж и высадили 100 деревьев", - отметил Константин Яловой, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

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Будущий парк отдыха площадью 10 гектаров будет размещаться вдоль Никольско-Слободской ул. от Броварского просп. до ул. Садовой.

В Киеве, возле Золотых ворот и Львовской площади, коворкинг-пространство Kooperativ открыло террасу, которая будет работать как место для работы, площадка для событий и бар.

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