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воскресенье, 30 августа 2020 19:15

Бар, рабочее пространство и место событий: как выглядит терраса в Киеве, соединившая 3 концепции
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В Киеве, возле Золотых ворот и Львовской площади, коворкинг-пространство Kooperativ открыло террасу, которая будет работать как место для работы, площадка для событий и бар. Открытие террасы состоялось 26 августа в формате закрытой вечеринки для резидентов пространства и друзей.

Kooperativ основали Василий Гроголь и Андрей Федоров. Пространство занимает 3 этажа бывшего помещения книжной фабрики "Октябрь", сообщил "Хмарочос".

Фото: Kooperativ ("Хмарочос")

"Как только появилась идея создания Kooperativ, мы с Андреем хотели, чтобы это было многофункциональное пространство, в котором работают, знакомятся, развлекаются и учатся. Терраса - это тоже воплощение этой концепции. Днем резиденты могут работать на открытом пространстве. Амфитеатр позволит проводить здесь лекции и показывать кино. А в пятницу, субботу и воскресенье мы открываем бар, включаем party mode и приглашаем всех веселиться", - рассказал Гроголь.

Первое образовательное событие на террасе состоится в понедельник 31 августа - дискуссия "Творчество во времена кризиса". Она станет завершением выставки "Сто дней одиночества", которая проходила в Kooperativ в течение двух месяцев.

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В Киеве, на Демеевской площади, возле фабрики Roshen, открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его столичное архитектурное бюро AER.

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