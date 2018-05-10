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суббота, 12 мая 2018 10:16

В Киеве автомобиль иностранца провалился под землю

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В Киеве автомобиль иностранца провалился под землю
Авария произошла на улице Пушкинской. Фото: Facebook dtp.kiev.ua

Припаркованный мини-купер провалился под асфальт в столице, об этом сообщила dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Автомобиль был пустой, поэтому никто не пострадал. Владельцем иномарки является гражданин Чехии, рассказал "24 Канал". Он намерен написать заявление в полицию и сказал, что его автомобиль застрахован.

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Инцидент произошел на тротуаре на улице Пушкинской из-за прорыва трубы. Сейчас на месте событий находятся представители Киевводоканала. По их словам, этот участок водопровода был построен еще в 1934 году, так что аварии можно было ожидать. Обстоятельства инцидента также выясняют правоохранители и представители МЧС.

19 апреля похожее ДТП произошло в Святошинском районе столицы: тогда под землю провалился мусоровоз.

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12
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