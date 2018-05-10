В Киеве автомобиль иностранца провалился под землю

Авария произошла на улице Пушкинской. Фото: Facebook dtp.kiev.ua

Припаркованный мини-купер провалился под асфальт в столице, об этом сообщила dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Автомобиль был пустой, поэтому никто не пострадал. Владельцем иномарки является гражданин Чехии, рассказал "24 Канал". Он намерен написать заявление в полицию и сказал, что его автомобиль застрахован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из опрокинутой цистерны вылилось 24 тонны жидкого шоколада

Инцидент произошел на тротуаре на улице Пушкинской из-за прорыва трубы. Сейчас на месте событий находятся представители Киевводоканала. По их словам, этот участок водопровода был построен еще в 1934 году, так что аварии можно было ожидать. Обстоятельства инцидента также выясняют правоохранители и представители МЧС.

19 апреля похожее ДТП произошло в Святошинском районе столицы: тогда под землю провалился мусоровоз.