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четверг, 06 мая 2021 12:54

В Карпатах разыскали пропавшую группу туристов

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В Карпатах разыскали пропавшую группу туристов
Пропавших в Карпатах киевлян разыскали спасатели. Фото: pixabay.com

В среду, 5 мая, четыре туриста из Киева заблудились во время прохождения туристического маршрута в районе долины Ворожеска, Раховского района на Закарпатье.

Об исчезновении киевлян спасателям сообщили в 20:35, пишет "Depo.Закарпаття".

В 01:15, 6 мая, заблудившуюся группу туристов нашли и доставили к временному месту жительства в долине Драгобрат. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Для поиска привлекли личный состав горных поисково-спасательных отделений Ясини и села Квасы.

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В Киеве разыскивается Лысак Николай Иванович, 1986 года рождения. Мужчина исчез летом 2016-го. Но его недавно видели в районе станций метро Харьковская и Дарница.

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Дата
06
мая

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