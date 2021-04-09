Почти 5 лет поисков: пропавшего киевлянина заметили возле метро

Без вести пропавшего киевлянина заметили у метро. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве разыскивается Лысак Николай Иванович, 1986 года рождения. Мужчина исчез летом 2016-го.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Разыскивают Николая Ивановича родственники, которые уже потеряли надежду, но недавно его видели в районе станций метро Харьковская и Дарница", - говорится в посте.

При наличии любой информации о возможном месте пребывании мужчины просят звонить по телефону 0(98) 309 18 97.

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На Буковине родные и полицейские разыскивают 33-летнего Александра Фельдичука. 26 марта мужчина уехал из дома на белом микроавтобусе Volkswagen T4 и до сих пор не вернулся. В полицию обратился отец разыскиваемого.