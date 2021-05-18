В доме Кличко "устал" потолок

В доме на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет мэр столицы Виталий Кличко, протекает вода на первом этаже.

Об этом информирует объявление, которое повесили жители, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня" В доме мэра Киева начал протекать потолок

Из содержания объявления известно, что владельцы бутика Montblanc, который расположен на первом этаже дома, жалуются на потолок - там стекает вода из канализации.

"Предварительно проблема в районе вашей квартиры", - пишет Сергей с просьбой позвонить ему, чтобы решать вопросы.

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Обыски в упомянутом доме прошли утром 18 мая. Силовики и следователи СБУ появились там, когда Виталий Кличко был на пробежке. В СМИ начала появляться информация, что с обысками пришли именно к нему. СБУ эту информацию опровергла, отметив, что обыски проводили "в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктов". Кличко назвал утренние события "беспрецедентным давлением на городскую власть". Он утверждает, что камера видеонаблюдения сняла, как "эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в мою дверь". Когда Кличко вошел в подъезд, правоохранители стояли возле квартиры двумя этажами ниже.