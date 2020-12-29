Заработала одна из самых коротких подземок Европы

29 декабря 1995 года в Днепропетровске, теперь Днепре, открыли метрополитен, который стал одним из самых коротких в Европе. Подземка имеет 1 линию длиной 7,8 км и только 6 станций, а время движения в одну сторону составляет 14 мин.

Фото: metro.dp.ua

Днепр 3-й по величине город Украины с населением чуть более 1 млн человек. В советские годы город быстро развивался как важный промышленный центр юга страны. Возникла потребность скоростного транспорта. Сначала ставку сделали на трамваи. Но после изучения пассажиропотоков оказалось, что трамвай, пусть и скоростной, может не справиться. А проблему пассажирских перевозок сможет решить только метрополитен.

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В СССР метрополитены строили прежде всего в столицах союзных республик, только потом очередь доходила до других. В Киеве метро появилось в 1960 году. Харьков, как 2-й по величине город Украины, получил метрополитен в 1975-м. В других городах УССР - Днепропетровске, Донецке, Одессе - метрополитен закладывали генеральные планы на далекую перспективу.

Одной из основных версий появления в Днепре подземки стал стратегический фактор. В разгар "холодной войны" за рубежом разработали карту важнейших военных объектов СССР, можно атаковать атомными ударами. В перечень попал и Днепр. Тогда это был закрыто город, союзный центр ракетостроения. Возможно поэтому и решили строить еще 1 объект гражданской обороны - метрополитен. Доказательством может быть глубина заложения станций - почти 70 м.

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Станции метрополитена Днепра похожи по стилю. Облицовочные стены почти на всех станциях покрыты разноцветными плитами. Так проще сориентироваться, где нужная остановка. На станции Метростроителей стены красно-малиновые, на станции Проспект Свободы - мятно-зеленые. На Заводской они голубые, а на Металлургов - желтые.

Метро хотят расширять. Строят участки длиной 2,4 км от станции Вокзальная до еще 3 новых: Театральная, Центральная и Музейная. Их открытие запланировано на 2021 год.

В одном из вестибюлей станции метро Героев Днепра установили современные турникеты. В начале следующего года запланированы работы во 2-м вестибюле.