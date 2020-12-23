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среда, 23 декабря 2020 17:02

В столичном метро установили турникеты, которые не перепрыгнуть: фото до и после
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В одном из вестибюлей станции метро Героев Днепра установили современные турникеты.

В начале следующего года запланированы работы во 2-м вестибюле, рассказал гендиректор столичного метро Виктор Брагинский в Facebook.

Фото: Виктор Брагинский

"Новые контрольно-пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда. В частности QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - написал он.

Через монтажные работы вестибюль станции Героев Днепра не работал 5 дней. Сейчас станция заработала в обычном режиме.

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Замену старых турникетных групп в киевской подземке анонсировали в сентябре. Кроме Героев Днепра, современные турникеты уже есть на станции Сырец. Они примерно вдвое выше старых устройств для ограничения прохода пассажиров. До конца 2020 года новые модели должны быть на 15 станциях.

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