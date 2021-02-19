В детской больнице Киева бушевал пожар

В Киеве на ул. Дегтяревская, 23 возник пожар в детской инфекционной больнице. Занялось в ночь на 19 февраля.

В медучреждении погас свет. Медик, который подошел к электрощитовой увидел, что горит оборудования, пишет "Магнолия-ТВ".

Автор: "Киев Сейчас" В здании открыли окна, чтобы проветрить задымленное помещения

С помощью огнетушителя медик самостоятельно потушил пламя. Персонал перевел детей в другое отделение. Одного из пациентов, который находится в тяжелом состоянии, доставили в другое медучреждение "скорой".

На место прибыли пожарные и работники Киевэнерго, которые выясняли причину обесточивания.

Пострадавших в результате пожара нет.

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В Святошинском районе Киева возник пожар в двухэтажном детском саду на ул. Василия Кучера, 8-А. В результате возгорания спасатели эвакуировали 124 ребенка.